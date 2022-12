Non è emergenza, ma neppure tranquillità. Se qualche settimana fa la Torres aveva problemi in attacco a causa di infortuni e squalifiche, alla vigilia della trasferta sul campo della Fermana è la retroguardia a lamentare le condizioni precarie di qualche giocatore. I due terzini Girgi e Heinz non sono a posto fisicamente e a oggi è difficile capire se recupereranno, anche se qualche chance in più sembra averla Girgi.

Posto che Ferrante si è disimpegnato molto bene come terzino destro, a sinistra potrebbe essere Riccardo Pinna a sostituire Girgi qualora non sia a posto, come del resto già provato nel secondo tempo col Gubbio.

Meno problemi per la sostituzione di Campagna, uscito per colpa di uno stiramento muscolare, perché ci sono Samuele Pinna e Lisai, oltre a Ruocco, anche se la punta che rientra dopo cinque settimane di stop dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.

