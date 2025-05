Speranze e amarezze nella quarta giornata di ritorno della serie A Élite maschile. La Ferrini vince 5-4 il derby con il Cus Cagliari e dimezza il ritardo dalla capolista Tevere, ora di soli due punti. Al termine della partita anche la matematica emette il suo verdetto, il Cus retrocede in serie A1 dopo una sola stagione tra le big. Poco distante l’Amsicora abbandona ogni speranza di inserirsi nella lotta per lo scudetto, dopo la sconfitta per 5-4 con la Lazio.

La Ferrini ha sbloccato la partita nella prima frazione con un corto di Edris e ha raddoppiato con un rigore di Gamal. Ancora un egiziano, Gadelkarim, accorcia su corto e il Cus rientra in partita ma all’inizio del secondo quarto ancora Gamal fa centro. Dopo il riposo Pischedda riavvicina il Cus Cagliari ma la sua rete viene annullata tra le proteste. Ultima frazione movimentata con cinque reti e cartellini più volte sventolati in faccia ai giocatori, pur non trattandosi di una gara nervosa. Quarta rete della Ferrini con Fois, il Cus la riapre con Gadelkarim e Sanna, ancora Gamal sembra chiuderla, e allo scadere Tocco segna l’ultima rete che non rende meno amara la retrocessione.

L’Amsicora era partita bene con il vantaggio di Giaime Carta su rigore, ma nel secondo quarto succede di tutto e prende la classica imbarcata. La Lazio allenata dall’ex Luca Angius, segna tre reti, l’Amsicora acciuffa il pari con Ojeda e Carta, ma i romani ne segnano altre due. Dopo l’intervallo la situazione non cambia la Lazio controlla, l’Amsicora non punge. Accorcia le distanze con Ojeda nell’ultima frazione ma la Lazio non corre altri pericoli.

Serie A Élite femminile

E’ la vittoria più importante del campionato, l’Amsicora ha battuto in trasferta per 2-1 il Cus Torino e a tre giornate dalla fine si avvicina al decimo scudetto. La squadra piemontese è ancora al secondo posto ma staccata di quattro punti e domenica prossima riposa. Torino si giocava tutto, è partito di gran carriera ed ha sbloccato il risultato con Galli. L’Amsicora ha resistito alla sfuriata iniziale delle avversarie, ha difeso senza scomporsi poi ha preso in mano la partita capovolgendo il risultato con una doppietta di Grimbaum (reti nel secondo e terzo quarto di gioco). Il Torino ha reagito, ma la difesa cagliaritana non ha concesso nulla, la porta di Pastor non ha corso rischi.

Una brutta giornata per la Ferrini, battuta 1-0 in casa dalla Capitolina, che vince così la prima partita della stagione. Serviva la vittoria per risalire dalla zona retrocessione, ma con questa sconfitta la salvezza si complica, la squadra di Spitoni è penultima a -4 dalla zona sicurezza. Avvio incoraggiante, poi la Capitolina ha preso il comando delle operazioni ed ha segnato la rete della vittoria con Vercelli a tre minuti dalla fine.

Serie A1 maschile.

La Juvenilia Uras perde ma festeggia la salvezza. A Roma è stata sconfitta 3-2 dal Butterfly, già promosso in Élite. Vantaggio iniziale di Stefano Tocco, reazione dei romani che segnano tre reti, ultima rete di Tosin. L’HT Sardegna ha battuto 6-1 l’HT Bologna e avvicina gli emiliani al secondo posto. Reti di Gobran (2), Cancedda, Tomasi, Bashir e Castro.

© Riproduzione riservata