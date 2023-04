Un colpaccio che dà ragione al tecnico Alfonso Greco che ripete: «La salvezza dipende solo da noi».

La vittoria netta a Fiorenzuola per 3-1 ha consentito alla Torres di portarsi a +4 sul San Donato Tavarnelle, sul quale vanta migliore differenza reti negli scontri diretti, e a +5 sulla Vis Pesaro. Ma anche a -1 dallo stesso Fiorenzuola, altra avversaria sulla quale i rossoblù sono in vantaggio nella differenza gol.

Per la permanenza certa in serie C senza passare per i playout occorrono 5 punti, ma saranno meno se il San Donato Tavarnelle non batte il Cesena sabato.

L'allenatore Alfonso Greco ha sottolineato l'ottimo secondo tempo di Fiorenzuola: «Dopo il loro pareggio potevamo accusare il contraccolpo psicologico e invece i ragazzi hanno disputato una grande ripresa meritandosi una vittoria importantissima per il raggiungimento del nostro obiettivo».

Giovedì anticipo del terzultimo turno: al “Vanni Sanna” arriva la Carrarese, formazione che ormai ha messo al sicuro i playoff e al limite può arrivare quarta, non oltre. «Sarà un'altra battaglia e speriamo che a sostenerci ci siano ancora più tifosi che contro l'Ancona».

