Momento poco felice per le due squadre sassaresi. La Torres gioca bene ma raccoglie poco: 4 punti nelle ultime tre gare: sconfitta col Giugliano per 1-0, successo per 2-0 sul Lanusei e pareggio a reti bianche a Cassino. Tre settimane fa i rossoblù potevano sorpassare la capolista, visto che avevano 2 sole lunghezze di ritardo. Invece in tre gare il Giugliano ha fatto l'en plein e si è portato a +7 che diventerà +10 se vincerà mercoledì il recupero col Cynthialbalonga.

La Torres. Non intende mollare, ma il distacco di 10 punti potrebbe essere già determinante con 14 giornate da disputare, perché a quel punto Scotto e compagni dovrebbero ottenere almeno 13 successi e un pareggio per sperare di riacciuffare i campani. Va ricordato comunque che ci sono sempre Coppa Italia e playoff per inseguire l'obiettivo del ritorno tra i professionisti.

Il Latte Dolce. In crisi di risultati e anche di gioco, domenica a Usini ha sbaliato completamente approccio nel match salvezza contro il Gladiator. Sono stati i campani ad aggredire avversario e partita, vincendo poi 3-0. I biancocelesti hanno sbagliato anche un rigore con Cabeccia (palla sulla traversa) ma quello che ha lasciato sconcertata la dirigenza è proprio la mancanza di cattiveria indispensabile per una formazione che deve lottare con le unghie e i denti per salvarsi.

La formazione sassarese è ora penultima. Deve recuperare tre partite rispetto all'Insieme Formia che la precede di un punto, ma è già a -6 dal Lanusei.

Il problema resta l'attacco: appena 14 reti in 17 partite. Ieri lo squalificato mister Scotto ha cambiato tutte e tre le punte dopo il primo tempo. Qualcosina di meglio si è visto, ma troppo poco per sperare di raddrizzare la partita. Il rientro dei centrocampisti Palombi e Tedde può aiutare, ma senza grinta e durezza mentale, la salvezza resta lontana.

© Riproduzione riservata