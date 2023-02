Un urlo di liberazione al triplice fischio. Dopo sei gare senza vittorie davanti al proprio pubblico, la squadra sassarese conquista i 3 punti e lo fa proprio ai danni di una concorrente diretta alla salvezza. Finisce 1-0 grazie alla rete di Diakite.

Gara sbloccata dopo un quarto d’ora su cross da sinistra di Girgi e incornata di Diakite con palla a carambolare sul palo sinistro. Succede poco altro in una prima frazione noiosetta.

Nel secondo tempo è Salvato a conservare il vantaggio con un riflesso prodigioso sull’incornata ravvicinata di Cori.

La Torres soffre nel finale, memore delle tante beffe. All’86’ Perseu crossa da sinistra e irrompe il centrocampista Galeandro che in corsa scheggia la traversa. Nel finale sprecano per il raddoppio in contropiede prima Diakite che si fa recuperare dopo ottimo scatto dal difensore e poi il neo entrato Omoregbe che ha velocità e progressione strepitose, ma entrato in area non riesce a colpire la palla bene e la palla va verso l’esterno anziché verso la rete.

