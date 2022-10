I rossoblù da trasferta funzionano e ottengono un pareggio importante sul campo della Lucchese, quinto risultato utile in campionato. Finisce 0-0 un match dove le due antagoniste si sono equivalse.

La Torres ha disputato un buonissimo primo tempo, con Ruocco e Scappini che hanno messo in allarme la difesa di casa. Al 20’ la palla che poteva cambiare il match: su errore di Lora a centrocampo va via centralmente Bianchimano, ma il terreno di gioco è in pessime condizioni e un rimbalzo sghembo gli fa perdere il tempo del tiro quando è in area, così Salvato blocca.

Al 26’ Ruocco ruba il tempo al difensore e in area da posizione defilata cerca il diagonale. Altra occasione per i sassaresi con Campagna che al 36’ cerca lo spiovente dai trenta metri.

Nella ripresa Girgi arriva male su una palla invitante, poi cresce la Lucchese, ma la difesa è comandata bene da Antonelli.

Un’occasione a testa nell’ultimo quarto d’ora: per la Torres al 76’ Ruocco triangola con Gianola e dall’area piccola va al tiro ma lo contrasta Quirini. All’87’ mezzo pasticcio, palla recuperata da Tumbarello che conclude, respinge Salvato, riprende Franco dentro l’area e spara una bordata sulla traversa.

