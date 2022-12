«Abbiamo l'occasione di spaccare in due la classifica», ha detto il tecnico Alfonso Greco prima della partenza per Fermo. Domani alle 17.30 sul campo della Fermana si chiude il girone d'andata.

La Torres ha 4 punti di vantaggio sui marchigiani. Con la vittoria diventeranno 7 e a quel punto con tre risultati di vantaggio sulla zona playout si possono spalancare altri orizzonti.

L'allenatore rossoblù fa il punto dell'infermeria: «Oltre a Sanat e Scotto, sono fermi anche Girgi e Heinz, però sono fiducioso in chi li sostituirà. Abbiamo poi deciso di rimandare il rientro dell'attaccante Ruocco perché non è ancora al cento per cento e freddo, umido e campo pesante non sono l'ideale per uno che sta recuperando da un problema muscolare».

Squadra che in casa segna poco e subisce poco, la Fermana tra le mura amiche ha battuto solo Lucchese e Cesena.

La squadra sassarese ha ottenuto 5 punti nelle ultime tre trasferte grazie ai pareggi con Rimini e Ancona e al successo sulla Carrarese. «È una gara importantissima che vogliamo affrontare con la giusta attenzione e carica».

© Riproduzione riservata