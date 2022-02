Una notizia arrivata a sorpresa, considerata la posizione in classifica della squadra. La Tharros, infatti, attualmente occupa la prima posizione nel girone B di Promozione, con 34 punti all’attivo, 3 di vantaggio sulla seconda, il Tortolì. Il tecnico cagliaritano era subentrato in panchina nell’agosto del 2020, prendendo il posto di Maurizio Nulchis poco prima dell’inizio della stagione. Nell’annata 2020/2021 poche partite, torneo bloccato, e conferma arrivata per la stagione in corso, con l’obiettivo di riportare la Tharros in Eccellenza.

Promesse mantenute. Al momento con un girone d’andata chiuso in testa, e un avvio di ritorno, al momento, proseguito sulla stessa linea grazie alla vittoria in casa contro la Bittese e il pareggio a reti inviolate sul campo dell’Ozierese.

Il comunicato. L'epilogo stasera, con uno scarno comunicato della società, con l’ufficializzazione della separazione. “La SPD Tharros comunica – si legge nella nota - di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Antonio Madau e il suo vice e collaboratore Andrea Manca. A Madau e Manca vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”.

© Riproduzione riservata