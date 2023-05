La Tharros fa festa. Con due giornate d’anticipo la squadra di Lella Giglio ottiene la promozione in Serie C.

Successo storico

Decisiva la vittoria di domenica nello scontro diretto con il Caprera, per staccare (definitivamente) proprio le neroverdi e conquistare la promozione da matricola dell’Eccellenza femminile. Scalas, Farris e Mattana siglano lo storico successo delle oristanesi, che legittimano con la sesta vittoria stagionale il primato assoluto. Partita intensa nel primo tempo, con le ospiti in vantaggio dopo pochi minuti dall’avvio, grazie alla rete della Scalas. Il raddoppio della Farris e il tris di Mattana mettono poi la partita in ghiacciaia e apparecchiano il successo delle oristanesi. A fine gara la festa promozione è stata onorata anche dal Caprera, che sportivamente, da società ospitante, non si è sottratta all’organizzazione dell’ormai canonico terzo tempo, per festeggiare anche la sua comunque ottima stagione. Caprera-Tharros è stata l’unica sfida di giornata. L’altro scontro tra Cagliari e Torres è stato infatti rinviato al prossimo 20 maggio. Nel prossimo weekend si disputerà la quarta (e penultima) giornata di ritorno che vedrà di fronte Cagliari e Caprera, e Maracalagonis e Tharros. Riposerà invece ancora la Torres.

Su Planu sconfitto

In serie C il Su Planu incappa in un’altra sconfitta, dopo l’exploit di mercoledì scorso a Pontedera. La trasferta contro la Pro Sesto termina con un pesante 5-1 (in gol Laura per le biancoblù). La squadra cagliaritana con quattro punti, chiude la classifica del girone A, con un ritardo di sei lunghezze dai playout. A tre giornate dalla fine del campionato suona quasi come una condanna, con una retrocessione che potrebbe arrivare già nel prossimo weekend, nel match interno che vedrà le ragazze di Panarello opposte alle cuneesi della Freedom.

