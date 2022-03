Il programma del fine settimana delle sarde dell’A2 femminile di basket stato rivisto causa Covid. Alcune positività riscontrate nel gruppo squadra del Cus Cagliari hanno portato al rinvio a data da destinarsi della trasferta a Civitanova Marche in programma domenica, dunque tutti gli occhi saranno puntati sul match casalingo che la Techfind Selargius giocherà domani col Battipaglia.

L’appuntamento. Si parte alle 16.30 al PalaVienna (diretta Facebook), dove le giallonere (quinte con 18 punti in 17 partite) affronteranno le ostiche campane (decime con 16 punti in 19 gare), in crescita dopo un avvio di stagione col freno a mano inserito.

Il San Salvatore dal canto suo, dopo la partenza della play Zitkova, è ancora alla ricerca di una degna sostituta, assenza che rende l’impegno di domani ancora più complicato,

Massimo impegno. “In questo campionato si può vincere o perdere con qualsiasi avversario, il Battipaglia viene da un buon momento, non molla mai e può contare su giocatrici di livello come Potolicchio e Scarpato, ma come tutte le squadre giovani può avere degli alti e bassi”, spiega coach Roberto Fioretto. “Per noi l’ultimo periodo non è stato dei più semplici, ma ho fiducia nelle mie giocatrici, sono certo che sapranno dare il massimo e proveremo a sfruttare la nostra maggiore esperienza”.

