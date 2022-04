In Promozione i giochi sono fatti nel Girone A (sono state anticipate le ultime due giornate al 24 aprile e 1 maggio), negli altri due raggruppamenti ci sono ancora dei recuperi da giocare oltre a tre turni interi. Il B completa le partite in meno mercoledì alle 18, col Seulo che a Sa Rodia proverà a riscattare l'umiliante 11-2 subito venerdì dalla Macomerese ospitando l'Arborea. Valledoria-Calangianus del Girone C si sarebbe dovuta recuperare lo stesso giorno, ma i padroni di casa non hanno ancora risolto i problemi col Covid ed è rinviata a mercoledì 27 alle 16. Poi resta da completare San Teodoro-Oschirese, interrotta sabato 9 al 32' sull'1-1 per un infortunio all'arbitro (rottura di un dente per uno scontro fortuito).

