C'era anche una rappresentanza sarda al torneo "Minibasket in Piazza" di Matera, uno degli eventi più partecipati d'Italia per la categoria Aquilotti (atleti nati tra il 2013 e il 2014).

Tra le 48 formazioni provenienti da tutto il mondo (Libano, Canada, Venezuela e Kuwait tra le altre) che hanno partecipato alla manifestazione, c'erano anche i "Miners" della Scuola Basket Carbonia, rappresentata dai cestisti Matteo Boschetto, Riccardo Conen, Matteo Mascia, Marco Cuccu, Gabriele Dessi, Nicolo' Mannai, Federico Oliveri, Gabriel Serra, Edoardo Salè e Alessandro Fois. Ad accompagnarli, gli istruttori Pino Fae e Anna Pilloni.

In Basilicata, la squadra sulcitana si è fatta onore, conquistando il decimo posto finale dopo aver perso solo due partite: una contro i pari età di Torino nel turno eliminatorio e Padova nella fase finale. In mezzo diverse soddisfazioni come la vittoria contro Molfetta.

Il torneo è stato poi vinto dalla formazione venezuelana di Caracas, che in finale ha avuto la meglio su Pesaro.

© Riproduzione riservata