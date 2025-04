La Virtus Cagliari sfiora l’impresa, ma alla fine a staccare il pass per le semifinali promozione di A2 Femminile è la Delser Udine. Al PalaRestivo finisce 77-70 per le friulane, che ribaltano un primo quarto da incubo e chiudono la serie sul 2-0. Si ferma così il sogno della Sardegna Marmi, comunque capace di mettere alle corde una delle corazzate del campionato.

L’eroina di giornata, senza troppi giri di parole, è Carlotta Gianolla: per lei 30 punti e una prestazione da trascinatrice assoluta. Sua la rimonta, suo il sorpasso dalla lunetta, suoi i canestri decisivi nel finale. Udine, sotto 26-6 dopo 10 minuti, si è aggrappata alla sua numero 22 per rimettere in piedi una gara che sembrava compromessa.

Eppure l’avvio della Virtus era stato perfetto. Coach Staico, con Peric, El Habbab, Trozzola, Pellegrini e Valtcheva nello starting five, aveva costruito un primo quarto da favola. Tripla di El Habbab, un paio di canestri rapidi di Valtcheva, e Udine già alle corde sul 23-4. La Delser non trova ritmo, mentre la Virtus scappa fino al +20 (26-6), massimo vantaggio della serata. Solo nel finale di primo quarto Udine si scuote grazie ai primi squilli di Gianolla.

Nel secondo parziale, le padrone di casa provano a gestire il margine. Peric continua a farsi sentire sotto canestro, El Habbab colpisce ancora, e al 14’ il tabellone dice 33-15. Ma proprio quando la Virtus sembra in controllo, Udine cambia passo. Parte un parziale di 13-0 che riapre completamente la contesa (37-31 al 19’). All’intervallo lungo, Cagliari è ancora avanti, ma il margine si è ridotto a soli 6 punti: 41-35.

Al rientro in campo, le friulane premono sull’acceleratore. La Virtus tenta di respingere l’assalto con un’altra tripla di Trozzola (48-41), ma Gianolla è inarrestabile. Prima firma il pareggio, poi sorpassa, e Udine chiude il terzo quarto avanti 58-55.

Nell’ultima frazione la Virtus non molla. Pasolini e Valtcheva la riportano sotto fino al -2 (64-62), poi ancora Trozzola accorcia sul 69-67 a meno di tre minuti dalla fine. Ma è l’ultimo sussulto. Negli istanti decisivi, Udine si affida a Cancelli e Bacchini per chiudere i conti e blindare l’accesso alla semifinale.

Le statistiche raccontano l’equilibrio: Virtus chirurgica dall’arco con un ottimo 44% (11/25), Udine dominante nel pitturato (63% da due). A pesare, forse, è stata la maggiore profondità del roster ospite e la serata magica di Gianolla.

Finisce comunque con l’onore delle armi la stagione della Sardegna Marmi.

Virtus Cagliari-Apu Udine 70-77

Sardegna Marmi Cagliari: Peric 4, Valtcheva 12, Trozzola 21, Pellegrini Bettoli 5, El Habbab 22, Naczk, Gallus 3, Pasolini 3, Cadoni, Podda, Anedda. Allenatore Staico

Delser Udine: Penna 2, Bacchini 16, Gianolla 30, Cancelli 21, Bianchi 8, Bovenzi ne, Sasso, Agostini ne, Casella ne, Gregori. Allenatore Riga

Parziali: 26-6; 41-35; 55-58

