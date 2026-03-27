Sono quattro le rappresentative sarde di calcio giovanile che da domani saranno impegnate in Puglia col Trofeo delle Regioni di calcio giovanile. Sono la rappresentativa di di calcio a 11, l'Under 19, guidata da mister Andrea Contini, l'Under 17, allenata da Omar Rivolta, l'Under 15, con mister Luca Lapa e la rappresentativa femminile, affidata ad Antonio Floris. Il coordinamento tecnico è curato da Gigi Baranta.

Le rappresentative maschili sono state inserite nel girone D insieme a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Molise. La formazione femminile disputerà invece un triangolare con Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il programma

La fase eliminatoria si svolgerà dal 28 al 30 marzo, seguita dalla fase finale: seguiranno i quarti di finale il 1 aprile, le semifinali il 2 aprile e le finali il 3 aprile. L’esordio delle squadre sarde è previsto per domani, sabato 28 marzo, contro il Veneto: l'Under 15 giocherà alle ore 9.30, a San Vito dei Normanni, l'Under 17 alle ore 11.30, la Femminile alle 14 e l'Under 19 alle ore 16.30

Seconda giornata è prevista per domenica 29 marzo contro il Friuli Venezia Giulia, la terza giornata lunedì 30 contro il Molise, con gli stessi orari. Alla manifestazione prenderanno parte 79 rappresentative provenienti dalle 20 regioni italiane, per un totale di 150 gare distribuite nei campi delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

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