Su rigore con Lanini la Reggiana passa al “Nespoli” nell’infrasettimanale valido per l’8ª giornata del campionato di Serie C e torna in testa al girone B.

La sconfitta. Olbia sconfitta stasera 1-0 dall’imbattuta corazzata emiliana solo dagli 11 metri, tra le proteste veementi del pubblico locale ma soprattutto dei giocatori di casa e di Travaglini, autore al 27’ della ripresa del presunto fallo da rigore su Arrighini, che manda Lanini sul dischetto in occasione del vantaggio ospite, e destinatario del rosso diretto che lascerà la squadra di Max Canzi in dieci per il resto del match.

Sfida tra ex rossoblù in campo. La sfida se l’aggiudica la “big” dell’ex Cagliari Cigarini ed ex Olbia Muroni, subentrati nel secondo tempo, ma i galluresi si fanno vedere diverse volte dalle parti dell’estremo avversario con Biancu, Ragatzu, Lella e Udoh. Amarezza a palla, dunque, per l’Olbia, che tiene testa alla Reggiana come all’andata, ma come all’andata esce sconfitta dal campo nonostante la buona prova.

