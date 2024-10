Quinta vittoria in sei giornate di A Gold di pallamano per la Raimond Sassari, ora quarti con dieci punti e a una sola lunghezza dalla vetta. Stavolta i turritani si sono imposti 32-28 a Cingoli dopo un primo tempo più equilibrato finito sul 14-15 e una ripresa in cui i rossoblù hanno gestito le 3-4 reti di vantaggio senza correre rischi eccessivi. Migliori marcatori Hamidovic (9), Nardin (6) e Bronzo (5).

Neanche il tempo di festeggiare che già si dovrà pensare al prossimo appuntamento, previsto per le 19 di mercoledì, quando al PalaSantoru arriverà il Bozen, secondo con un punto in più della Raimond, per anticipare il match valevole per la settima giornata.

Intanto arrivano notizie positive dalla A Silver, dove la Verdeazzurro si è sbloccata battendo in trasferta, per 27-30, il Lanzara. I sassaresi, che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di misura (15-16 p.t.), sono stati trascinati da Gomes De Sousa (10 reti), Bianco (5) e Gomenyuk (5) e ora, dopo la quarta giornata, sono decimi con due punti all’attivo.

In A1 femminile, invece, quinta sconfitta in altrettante gare per la Lions Sassari, travolta 17-39 in casa dal Salerno e ancora ultima a quota zero.

