La Raimond Sassari ha ritrovato il successo battendo 30-25 il Trieste e, grazie alla concomitante sconfitta del Pressano, è di nuovo terza nella classifica dell’A1 maschile di pallamano. I turritani, sempre in vantaggio, hanno alternato sprazzi di bel gioco a errori banali che non hanno consentito di chiudere subito la pratica. Dopo aver siglato il +7 al 12’, i rossoblù hanno chiuso il primo tempo avanti di misura (15-14) e poi provato la fuga in due occasioni, la seconda, decisiva, toccando il vantaggio massimo di 8 reti (28-20 al 52’) prima di imporsi 30-25 sui triestini, mai domi.

A2 maschile. Un’agguerrita Verdeazzurro ha dominato il match giocato in casa del Chiaravalle, che era quinto a un punto dei sassaresi, terzi a braccetto col Teramo. I turritani, seppur privi di Zidarich, hanno siglato un eloquente 26-40 dopo essere arrivati all’intervallo avanti 13-19.

“Partita bellissima, siamo andati per giocarcela ma non c’è stata storia, un ritmo vertiginoso dall’inizio alla fine. Ognuno ha dato il suo contributo, abbiamo sfruttato tutte le rotazioni e giocato con una difesa e un attacco devastanti”, ha commentato entusiasta la coach Patrizia Canu.

A2 femminile. Col Selargius fermo causa Covid, occhi puntati su Città dei Candelieri e Lions Sassari. Le barbaricine, nonostante la sconfitta per 19-25, non hanno nascosto la propria soddisfazione per aver giocato ad armi pari con la corazzata Dossobuono, vice capolista del girone A che ha fatto bottino pieno scavando il solco nei minuti finali. Le nuoresi sono state agganciate a quota sei, dove coabitavano col Ferrarin, dalla Lions Sassari, che ha ottenuto una preziosa vittoria per 24-14 (12-8 p.t.) proprio sulle milanesi.

“Una vittoria che dà morale. Dopo un primo tempo sottotono, abbiamo avuto un ottimo atteggiamento nel secondo, una difesa molto solida e in attacco Mazzitelli si è proposta continuamente. Mancano tre partite alla fine del campionato e ora ci concentriamo sul Dossobuono”, ha commentato la coach Zucchi Pastor.

“Nel weekend 29-30 aprile saremo impegnate ad Arezzo con l’U20. Siamo inserite nel girone di Tavarnelle, Malo e Oriano e la prima di ognuno dei sei gironi approderà in finale. Questo, assieme al match di A2 col Dossobuono, è il prossimo obiettivo”.

© Riproduzione riservata