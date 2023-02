L'andatura tranquilla della squadra sassarese sembra sufficiente a evitare di finire nella zona playout, salvo black out per tre giornate di fila. Confrontando i dati delle ultime tre stagioni sembra essersi abbassata la media per il quindicesimo posto, quello che evita di ricorrere agli spareggi per la permanenza in serie C.

Nel campionato passato il Teramo evitò i playout con 42 punti, due campionati fa il Carpi se la cavò con 21 e nella stagione interrotta dal Covid si salvò il Gubbio che dopo 27 giornate era a 28 punti e la proiezione sull'intero calendario dava a 39,5. Dopo 26 turni, quindi uno in meno, la Torres ha 29 punti, mentre al quindicesimo posto c'è la Recanatese con 26 punti, mentre i playout coinvolgono chi ha 25 punti o meno.

La proiezione a due terzi del campionato sembra dire che con 38-40 punti si è al sicuro. Significa che ai rossoblù di Sottili mancano 10-12 punti da fare in dodici giornate, con media di un punto a partita. Per capire, con 4 vittorie la salvezza diretta sarà certa.

I playoff invece sono diventati più difficili perché la proiezione sul dato attuale fissa il decimo posto a 52 punti, che sono superiori ai 45 dell'anno scorso e persino ai 49 di due campionati fa.

© Riproduzione riservata