La settimana prossima saranno pubblicati i calendari dei tre gironi del campionato di Promozione. La Federazione sarda, dopo aver suddiviso le 42 squadre in tre gruppi da 14 ciascuno per posizione territoriale, è a lavoro ora per i calendari. Ancora una settimana di attesa. Già fissata la data di inizio del campionato: il 2 ottobre. In scena tante squadre blasonate come Selargius, La Palma, Thiesi, Tempio, Tortolì, Terralba, Ozierese e Porto Torres. Tra le esordienti il Cus Cagliari.

Intanto domenica prossima scatta la Coppa Italia con la prima giornata dei triangolari del primo turno. In programma Tortolì-Idolo (riposa Barisardo), Castiadas-Cus Cagliari (riposa Selargius), Cortoghiana-Verde Isola (riposa Villamassargia), Buddusò-Bittese (riposa Atletico Bono), Terralba-Santa Giusta (riposa Arborea), Lanteri-Stintino (riposa Usinese), Bonorva-Thiesi (riposa Macomerese), Luogossanto-Tempio (riposa Coghinas), Sennori-Porto Torres, Siniscola-Posada, Fonni-Tonara, Oshirese-Ozierese, Paulese-Abbasanta, Guspini-Gonnosfanadiga, La Palma-Atletico Cagliari e Orrolese-Asseminese. Il 18 settembre si giocheranno le gare di andata degli accoppiamenti e la seconda giornata dei triangolari e il 25 settembre le gare di ritorno degli accoppiamenti e la terza e ultima giornata dei triangolari.

© Riproduzione riservata