Passione genuina e schietta, impegno giornaliero e totale abnegazione al duro lavoro: sono stati questi gli elementi che hanno permesso all'atletica sassarese di distinguersi negli anni per determinazione e costanza. Costanza celebrata dalla prima edizione del ‘’Meeting Cus Sassari 70’’, andato in scena nel capoluogo turritano allo stadio dei Pini sabato scorso, in presenza di ottimi atleti e di un pubblico che non ha fatto mancare il suo supporto ai presenti. Una manifestazione che va a celebrare i settant’anni di storia del Cus Sassari da sempre uno dei gruppi più solidi del movimento isolano.

Tanti gli atleti di caratura presenti: nella velocità, tra gli uomini, da segnalare la vittoria di Gianmatteo De Furia (Cagliari Marathon Club) sui 100 con 10’’86, dopo aver corso una buonissima batteria dove ha realizzato il personale di 10’’75. Sui 400 vittoria di Giacomo Metellozzo (Cus Padova) che si è imposto con 49’’21 sul padrone di casa Gabriele Hazmi secondo in 49’’43. Ottimi segnali dal mezzofondo con un 800 come non si vedeva da tempo: l’arguzia e la caparbietà nel finale di gara premiano il sempre più maturo Ithocor Meloni (Pm, Pro Sesto) primo in 1’53’’38, davanti a Widly Nocenti (Cus Torino) secondo in 1’54’’28, bene anche Gabriele Tocco (Ichnos) terzo in 1’54’’66 e Salvatore Pizzitola (Cus Sassari) quarto con il personale di 1’55’’35. Nel lungo, Antonmarco Musso (Atl. Oristano) è protagonista di una prova matura che gli consente di vincere con la misura di 7.03.

Buoni risultati anche dal settore femminile: sui 100, con una prova di carattere, Svetlana Fanale (Pf, Cus Palermo) è prima in 12’’04, sui 400 Patricia Imprugas (Pf, Amsicora) ha fatto suo il giro di pista con 56’’99 tempo che lascia intravedere ampi margini di miglioramento. Nel peso, la vittoria è andata con 14,38 a Sara Verterano (Pf, Cus Torino) davanti ad Elisa Pintus (Cus Cagliari) seconda in 13,56. Soddisfatti gli addetti ai lavori. “Questa prima edizione ha rappresentato un momento molto importante, nonostante ci fossero i Tricolori Allievi in contemporanea la partecipazione è stata ottima’’, conclude Giorgio Fenu, uno degli organizzatori. “Puntiamo a crescere tanto, il prossimo anno speriamo di poter organizzare la manifestazione a luglio coinvolgendo ancora più atleti di livello nazionale, dando alla Sardegna un meeting di valore’’.

