La Nuova Icom passa a Milano, ko il Cus CagliariBilancio in chiaroscuro per le squadre sarde nel turno di Serie A2 Femminile
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Bilancio in chiaroscuro per le squadre sarde nel turno di Serie A2 Femminile. Dopo il successo di ieri della Virtus, a festeggiare è la Nuova Icom Selargius, che conquista un successo pesante in trasferta, mentre il Cus Cagliari cade ad Alcamo e vede complicarsi la corsa playoff.
Colpo esterno per le giallonere, che superano le Milano Basket Stars per 60-49 e si riprendono il sesto posto nel Girone A. Una vittoria costruita nella ripresa: dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Maslarinos cambia marcia nel terzo quarto, allungando fino al +9. Le lombarde provano a restare in partita, ma il break di 12-0 firmato da Mura e Ingenito indirizza definitivamente la gara. Ora l’attenzione si sposta sul derby con la Virtus Cagliari, ultimo atto della stagione regolare.
Situazione più complicata per il Cus Cagliari, sconfitto 64-45 sul campo del Golfobasket. Le universitarie pagano un avvio difficile, che consente alle padrone di casa di scappare già sul +21 all’intervallo. Nella ripresa arriva una timida reazione, guidata da Peric e da una Nasraoui dominante sotto canestro (20 punti e 14 rimbalzi), ma non basta per riaprire il match.
Una sconfitta che pesa in chiave classifica: il Cus dovrà ora affidarsi anche ai risultati degli altri campi per sperare di agganciare in extremis l’ottavo posto e restare in corsa per i playoff.
Nuova Icom Selargius: Mura 9, Berrad 5, Ceccarelli 4, Aijanen 12, Juhasz 9, D’Angelo 6, Ingenito 15, Pinna, Blecic ne, Porcu ne. Allenatore Maslarinos
Cus Cagliari: Nasraoui 20, Bovenzi 8, Reggiani, Granzotto 5, Peric 8, Piedel, Caldaro 2, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme 2, Spiga ne. Allenatore Xaxa