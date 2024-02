Il weekend delle squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di pallamano è andato in archivio dopo aver regalato soddisfazioni soltanto alla Raimond Ego Sassari, che ha centrato un doppio successo in A Gold e in A2 femminile. E se ora i campionati femminili si fermeranno per cedere il passo alle qualificazioni agli Ehf Euro 2024, impegni per i quali il ct ha convocato anche la nuorese Luisella Podda, le squadre maschili torneranno regolarmente in campo il prossimo weekend.

A Gold. Dopo essersi imposti su Cassano Magnago e Siracusa, gli uomini di coach Zupo Equisoain hanno siglato la terza, importantissima vittoria consecutiva superando il Rubiera con un netto 38-25. La Raimond Ego Sassari, che ha così agganciato il Cassano Magnago al sesto posto a quota 22, ora si appresta a disputare un altro scontro diretto, ma senza l’infortunato Vrnac, la cui stagione si è chiusa anzitempo per la rottura del crociato. Sabato, alle 18.30, i turritani ospiteranno al PalaSantoru la Junior Fasano, che fa parte del trio di seconde, con Bolzano e Merano, a -2 dalla vetta e a +4 sui sassaresi.

A Silver. Al PalaSantoru, alle 15 di sabato, a scaldare l’ambiente penserà la Verdeazzurro Sassari, che farà gli onori di casa nel match col Chiaravalle terzo in classifica. Cherosu e compagni, reduci dal 22-27 incassato nello scontro diretto per l’ottavo posto col Lanzara, sono noni con 12 punti all’attivo.

Femminile. La A1 e la A2 femminile torneranno in campo il prossimo 9 marzo. Una sosta a cui la Lions Sassari, ultima a zero punti nella massima serie, è arrivata ancora a bocca asciutta dopo la sconfitta interna per 23-34 col Salerno. Nella serie cadetta, la Città del Redentore è settima con dieci punti dopo essere stata sconfitta 24-26 a Nuoro dalle Guerriere Malo. Un gradino più alto, a quota 12, le sassaresi della Raimond, che hanno sconfitto 37-26 la vice capolista Ariosto Ferrara.

Nazionale. Tra le 18 atlete che da venerdì saranno in ritiro con la nazionale in vista della doppia sfida con la Lettonia - il 29 febbraio a Dobele (18.10) e il 3 marzo a Chieti (18.30) - anche la nuorese Luisella Podda, ala destra classe 2002 in forze alla Pontinia. Il doppio incontro con la Lettonia sarà fondamentale per l’Italia: le due formazioni sono entrambe a zero nel Girone 4, alle spalle di Slovenia e Francia appaiate a quota 4. Fin qui le azzurre sono state sconfitte 50-16 in trasferta dalle francesi e 18-31 in casa dalle slovene.

