Un avvio di stagione di rodaggio, dopo un estate nel quale l’ha fatta da padrona il cambio della guida tecnica. Lo scorso weekend, però, ecco il colpo a effetto, non tanto a sorpresa, nella vittoria contro la Innovyou Sennori (73-60) che la rilancia in classifica e mette il sigillo su una crescita costante. Il cammino dell’Astro nel torneo di serie D è all’inizio, con prospettive di crescita tecnica di un gruppo formato completamente da prodotti del vivaio nero-verde.

Nuovo giro, nuova corsa. Una nuova avventura, insomma, in particolare a livello tecnico. Chiuso il positivo ciclo guidato da Gianluca Susini (partito dalla Promozione e chiuso con i playoff di serie D), sulla panchina dell’Astro, in estate, è arrivato Roberto Frau, classe ’88, una vita con i colori del San Salvatore (17 anni da coach) e ora approdato alla corte della società di Sestu. “Era il momento di cambiare – esordisce – e devo dire che mi sono trovato subito bene. Sono molto contento”. Una nuova sfida per Frau, con un gruppo prodotto completamente in casa. “Ho solo “prodotti Astro” – prosegue – e rispetto alla scorsa stagione c’è qualche ragazzo in meno. Il nostro obiettivo non è tanto di classifica, ma di livello tecnico, cercando di creare giocatori in prospettiva futura”.

Spina nel fianco. Dalle prime uscite, l’Astro ha dimostrato di trovarsi particolarmente bene contro le cosiddette “grandi”. Al momento ne ha affrontate tre, Dinamo 2000, San Sperate e Sennori. Con la prima ha ceduto di 4 punti (71-75), con San Sperate ha perso dopo 2 supplementari, mentre con i sennoresi ha portato a casa la vittoria. “Con San Sperate – continua Frau – abbiamo perso al supplementare, è andata per episodi e purtroppo è andata male. Con Sennori tanto equilibrio fino al terzo quarto, poi noi abbiamo continuato a giocare, dando tutto in difesa e in attacco abbiamo tirato con alte percentuali”. Ancora tanto da migliorare. “Dobbiamo migliorare nella gestione della partita – puntualizza il coach – a tratti siamo molto ingenui e nei possessi decisivi dobbiamo sicuramente migliorare”.

Sotto il segno dell’equilibrio. Anche in questa stagione il secondo torneo regionale non sembra essere scontato e, anzi, sarà lotta per la promozione diretta e gli altri posti playoff. Frau, nella scorsa stagione, alla guida del San Salvatore Selargius, riuscì a chiudere la regular season al primo posto, per poi cedere in semifinale a Elmas in una serie tanto bella quanto equilibrata. “Penso sia equilibrato come l’anno scorso – commenta Frau – ma sale la difficoltà perché ci sono più squadre. Non ci sono solo due squadre che stanno là sopra. A gennaio, poi, se qualcuno cambia in meglio, aggiunge qualche elemento al proprio roster, potrebbe cambiare tutto. Come sempre si presenta come un campionato difficile, aperto, bello e con tante squadre”.

Il futuro. Nelle prime 6 giornate l’Astro ha giocato contro 3 delle 4 capolista. Nella seconda parte del girone d’andata arriveranno scontri alla portata. Domenica, palla a due alle 19, arriverà il Carloforte, compagine ancora a secco di vittorie.

