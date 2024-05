Grande soddisfazione, e non solo nel mondo del volley, sport assolutamente di casa a La Maddalena, per la formazione Under 14 dell’US Garibaldi che domenica scorsa, dopo aver vinto il campionato provinciale, si è laureata campione regionale battendo nelle finali le pari età di Oristano, Sassari e Cagliari.

«Dopo il successo regionale della scorsa stagione, ottenuto con il gruppo under 13, questa ulteriore affermazione ci riempie di orgoglio e ci sprona a investire sempre di più nello sviluppo delle giovani atlete», commenta il presidente Alessio Bittu. La squadra isolana, guidata da Andrea Bargone, Giuseppe Manca e Stefania Chiscuzzu, in questa stagione ha vinto tutti i 20 incontri disputati senza cedere neanche un set, confermandosi un punto di riferimento per la pallavolo sarda.

Le giovanissime garibaldine rappresenteranno la Sardegna nelle finali nazionali organizzate dalla Federazione Italiana Pallavolo a Cesena, in programma dal 28 maggio al 2 giugno.

Il successo delle Under 14 non è isolato, come afferma il direttore generale, Massimo Razzatu, che ricorda «la vittoria - da imbattuti- del nostro girone con l'Under 16, che benissimo sta figurando anche nel campionato di Prima Divisione e sabato giocherà la finale di andata dei playoff contro la Silvio Pellico a Sassari, mentre l'Under 13, domenica prossima, a Perfugas, cercherà di difendere il titolo di campione provinciale. A questo elenco ci teniamo ad aggiungere il successo di Sassari al Trofeo dei Territori con ben 5 garibaldine convocate».

