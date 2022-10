Piacevole episodio di cronaca e soprattutto di grande civiltà sportiva a La Maddalena. Prima della partita tra Ilva e Nola, disputata ieri e valevole per il campionato nazionale di serie D, un gruppo di ultrà campani (almeno una trentina) è sbarcato sull'isola verso mezzogiorno in traghetto. Non sapendo dove fosse il campo sportivo Zichina, teatro della gara, hanno chiesto lumi ai passanti maddalenini.

Mai però si sarebbero immaginati di essere accompagnati al campo (abbastanza distante dal porto). In pochi minuti infatti, dopo un piccolo tam tam tra i tifosi locali, diversi di loro si sono trasformati in improvvisati tassisti e hanno trasportato in auto all'impianto sportivo, naturalmente in maniera gratuita, i tifosi del Nola. Che hanno decisamente apprezzato il gesto di grande ospitalità, certamente non comune nelle sfide calcistiche. Anche a questi livelli, considerati inoltre i gravi recenti episodi.

I supporter del Nola hanno poi incitato per tutti i 90 minuti con grande correttezza i propri beniamini. La loro squadra del cuore per la cronaca ha perso 3-2 contro una grande Ilva. Ma questo è un aspetto quasi secondario rispetto alla bella atmosfera sportiva che si è respirata al Zichina.



