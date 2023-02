La grande mountain bike torna a Carbonia domani, in uno scenario naturalistico, storico ed archeologico di alto livello, per ricordare Davide Meloni. E per la prima volta in Sardegna saranno ammesse alla gara anche le mountain bike a pedalata assistita.

Domani alle 10 a Cortoghiana, nella folta pineta, scatterà infatti la prima prova del Campionato Regionale Mountain Bike specialità Cross Country – Memorial Davide Meloni. Il via da piazza Venezia. L’evento è organizzato dall’A.S.D. Dimonios Bike Team con il patrocinio del Comune. Il percorso della gara si snoderà tra le strade di Cortoghiana, la pineta della frazione e il cantiere forestale, nei pressi del complesso archeologico di Corona Maria con le sue Domus de Janas, la Tomba dei Giganti e le capanne nuragiche.

«Un percorso meraviglioso immerso nella storia e nella natura», sottolinea l'assessore allo Sport Giorgia Meli. Saranno 8,5 chilometri da ripetersi 3 volte. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e l’incolumità degli atleti, per la giornata di domani domenica dalle 9.30 alle 12.30 è stata disposta la chiusura al traffico in via Bandiera, via Grambassi, via Loi.

© Riproduzione riservata