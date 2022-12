Vince la Ferrini nell'unico anticipo della seconda giornata di ritorno di Eccellenza (le altre partite saranno venerdì prossimo alle 15). Al "Polese" i cagliaritani rimontano da 0-1 a 3-1 il Carbonia, che chiude con tre giocatori espulsi più l'allenatore Diego Mingioni.

In rimonta. È il Carbonia a segnare per primo, al 17' con Porcheddu che raccoglie un cross respinto corto e supera l'ex Manis col sinistro. Due minuti dopo la prima espulsione, del portiere Idrissi per aver toccato il pallone fuori dall'area con le mani. Appena iniziato il recupero del primo tempo la Ferrini pareggia, con una bella punizione dal limite di Usai. Lo stesso centrocampista fa doppietta al 55', in tap-in su cross di Camba dopo due traverse di Pisano e dello stesso Usai. Nuova espulsione, di Andrea Mastino per proteste, subito dopo D'Agostino chiude i conti al 69' di testa su punizione. Nel finale, col Carbonia che aveva perso anche il tecnico Mingioni, rosso anche a Porcheddu per fallo di reazione.

La classifica. La Ferrini trova la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e sale a 28 punti al settimo posto. Il Carbonia si ferma dopo ben quattordici risultati utili di fila fra campionato e coppa e sarà decimato dalle squalifiche con la Villacidrese il 5 gennaio. Il 30 si giocano Calangianus-Bosa, Ghilarza-Taloro Gavoi, Lanusei-Iglesias, Monastir-Budoni, Ossese-Nuorese, Sant'Elena-Latte Dolce (a Cagliari in via Crespellani), Tharros-San Teodoro e Villacidrese-Arbus. Riposa il Li Punti.

