L'ultimo mese ha rimesso decisamente in corsa la Ferrini, che ora può passare le feste con maggiore tranquillità. Il 3-1 del 23 dicembre sul Carbonia, che veniva da quattordici risultati utili di fila, ha permesso ai cagliaritani di collezionare la quarta vittoria nelle ultime cinque partite dopo oltre due mesi senza i tre punti che avevano portato la squadra ai margini della zona playout. «Abbiamo sempre lavorato bene, però poi in campo i risultati non si stavano vedendo», afferma il difensore Luigi Cuccu sul rilancio dei suoi. «Secondo me la differenza la fa sempre il gruppo: ci siamo ricompattati, in queste ultime partite ha fatto la differenza».

Coi biancoblù la Ferrini è andata sotto nel punteggio, com'era accaduto col Budoni, ma ha saputo rimontare e segnare tre gol: Alberto Usai ha ribaltato il risultato, prima su punizione e poi in tap-in, quindi ha fornito ad Alessio D'Agostino l'assist del definitivo 3-1. «Sapevamo che la partita col Carbonia era molto difficile: l'abbiamo preparata bene in settimana, dopo lo svantaggio iniziale non ci siamo abbattuti e siamo rimasti gruppo in campo, riuscendo a ottenere un risultato che ci fa molto piacere», prosegue Cuccu.

Nuovo ribaltamento. Nella passata stagione, chiusa col record di punti (67 e il terzo posto), la Ferrini aveva dominato il girone d'andata (40 punti in 17 giornate, meglio di quanto fatto da Budoni e Latte Dolce quest'anno) rallentando però molto nella seconda parte del torneo. Adesso, dopo una prima metà sottotono, la squadra di Sebastiano Pinna è salita al settimo posto e punta a chiudere il discorso salvezza in anticipo. «L'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata e non tanti risultati in quello di ritorno: speriamo che quest'anno si sia invertita la rotta», la speranza di Cuccu. «Abbiamo cominciato bene la seconda parte di stagione e speriamo di continuare così, poi l'obiettivo è sempre la salvezza e vogliamo arrivarci il prima possibile. Il resto che arriverà sarà in più». Complice l'anticipo la Ferrini non giocherà con le altre nel turno del 30 dicembre, prossimo appuntamento il 5 gennaio a Iglesias.

