L'impresa della penultima d'andata di Eccellenza è senza dubbio della Ferrini. La squadra allenata da Sebastiano Pinna, ieri peraltro squalificato e in tribuna, ha battuto per 3-2 il Budoni che si è presentato al "Polese" in testa alla classifica assieme al Latte Dolce, ora scappato a +3 passando a Ossi.

Un successo che, per i cagliaritani, è il secondo consecutivo (l'altro 3-1 alla Nuorese il 26 novembre, poi il turno di riposo) dopo oltre due mesi senza vittorie. "Le qualità non sono mai andate via", il messaggio del centrocampista Alberto Usai. "Abbiamo pagato un periodo un po' strano all'inizio, collezionando diversi pareggi e portandoci in una posizione di classifica che non meritavamo. Poi c'è stata la scossa con la Nuorese e un po' di entusiasmo dovuto ai nuovi acquisti, che hanno permesso questo colpaccio.

Il Budoni probabilmente è la più forte di tutto il campionato: sulla carta ci davano tutti per battuti, ma abbiamo dimostrato in campo di essere al livello delle squadre migliori". Ieri ha debuttato il nuovo portiere Marco Manis, arrivato dal Lanusei dopo aver iniziato la stagione proprio al Budoni, mentre è rimasto in panchina l'altro innesto di dicembre ossia l'attaccante Alessio Figos, preso dall'Iglesias.

Rilancio. Nella passata stagione la Ferrini ha stabilito il suo record di punti in Eccellenza, 67 chiudendo al terzo posto con la semifinale playoff col Taloro. Proprio i gavoesi saranno il prossimo avversario, domenica alle 15, per proseguire la risalita in una classifica che ora dice undicesimo posto con 22 punti. «L'anno scorso avevamo fatto bene l'andata e male il ritorno, adesso vogliamo fare l'opposto», avverte Usai. «Cerchiamo prima di tutto di salvarci, poi di divertirci. Adesso c'è Gavoi che è la trasferta più difficile di ogni campionato, ma sarà una partita stimolante in una bellissima cornice. Proveremo a fare risultato anche lì». Contro il Budoni, in una gran prova di squadra, ha segnato il suo primo gol in carriera Paolo Pisano, laterale sinistro classe 2005 che ha firmato l'1-1, poi sono stati i due attaccanti Gianluca Podda e Lorenzo Camba a firmare il successo nella ripresa.

© Riproduzione riservata