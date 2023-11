Periodo non proprio fortunatissimo per la Ferrini. Domenica c'era la possibilità di salire al secondo posto in solitaria, sfruttando lo 0-0 di sabato fra la capolista Ilvamaddalena e il Tempio, ma è arrivata la prima sconfitta in campionato: 1-2 contro il Li Punti. Un KO dopo tre pareggi consecutivi, con l'ultima vittoria in Eccellenza datata 22 ottobre nell'1-0 al Barisardo.

«Ci metto io la faccia e mi prendo le responsabilità della sconfitta», afferma l'allenatore Sebastiano Pinna. «I ragazzi sono stati bravi, domenica ci hanno provato sino alla fine e penso che almeno un punto l'avremmo meritato. Al netto delle assenze dovevamo avere più qualità e coraggio, nel secondo tempo siamo tornati a quello che abbiamo fatto ultimamente».

Sabato alle 15 la Ferrini giocherà a Villaperuccio col Carbonia, dove ritroverà il difensore Federico Boi reduce da due giornate di squalifica. «Ripartiamo dal finale di domenica, dove lo spirito mi è piaciuto. Giocheremo contro i nostri tabù: non abbiamo ancora vinto in trasferta e speriamo di recuperare qualche giocatore, per avere più risorse anche a gara in corso», prosegue il tecnico.

Gli stop. Contro il Li Punti la Ferrini era priva, oltre che del già citato Boi, degli infortunati Gianluca Podda e Lucas Rostand, più Alberto Usai non al 100% e in campo solo nella ripresa (ha segnato al 95' il rigore dell'1-2). «Ne mancavano tanti ma è il nostro percorso, hanno giocato tanti giovani», dice Pinna, che ha messo in campo l'esordiente Alessandro Serrau (2005) e l'attaccante Gabriele Putzolu (2006) nel finale, con quest'ultimo che si è procurato il rigore e segnato quello che poteva essere il 2-2 al 97' annullato per fuorigioco. «Quando dico che la Ferrini deve salvarsi velocemente è perché nell'organico, al di là di un undici importante con giocatori bravi ed esperti, se hai delle defezioni giocano i giovani su cui crediamo e che aspettiamo».

Un'altra situazione dove la Ferrini può migliorare è sui rigori, avendone concessi tre nelle ultime quattro partite: «Negli episodi non siamo stati fortunati, lo dico molto onestamente. Sono tanti i rigori, ne prendiamo sempre e spesso non ce li danno», conclude Pinna.

