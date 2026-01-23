Una sfida che ha il sapore dell'Eurolega femminile. la Dinamo Women ospita domenica a mezzogiorno la reyer Venezia, vice capolista della serie A1.

Con due scudetti vinti negli ultimi cinque anni la formazione veneziana è l'unica che ha osato contrastare la superpotenza Schio. Tra le tante giocatrici di talento da sottolineare la presenza di una ex di Sassari, l’ala Joyner Holmes che sta girando a 8,6 punti e 5,2 rimbalzi ma può facilmente andare in doppia doppia. Nella formazione di casa invece l'ex è Debora Carangelo, per un decennio bandiera della Reyer. In panchina un tecnico di esperienza come Andrea Mazzon, da qualche mese head coach anche della nazionale turca.

All'andata non c'è stata partita: 85-44 per Venezia con 17 punti a testa per Charles e Mavunga. Per la Dinamo in doppia cifra solo DiDi Richards (10).

Il coach paolo Citrini presenta il match: "Venezia è una squadra forte, le abbiamo viste anche contro il Fenerbahce in Eurolega ma questo non significa partire battuti. Dobbiamo fare la miglior partita possibile, sperando anche che loro non siano al massimo. Stiamo lavorando bene in settimana e questi allenamenti devono servirci per migliorare quegli aspetti che non sono emersi in partite che, in alcuni casi, avremmo anche meritato di vincere. Queste gare servono a capire il nostro potenziale".

