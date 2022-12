Una vittoria da vice capolista. Al PalaSerradimigni la Dinamo batte la neopromossa Crema 91-64 e conferma il secondo posto nella A1 femminile.

Da segnalare la clamorosa tripla doppia dell'americana Holmes: 13 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. Da rimarcare anche la prestazione balistica di Makurat: 23 punti con soli due errori al tiro.

Partenza un po' lenta per la squadra di Restivo, ma basta un'accelerata per chiudere a +15 il primo quarto. Al 13' è addirittura 32-14, poi le biancoblù perdono qualche pallone di troppo, concedono rimbalzi offensivi alle ospiti che piazzano un break di 12-0 (32-26) spezzato dopo il time out da una tripla di Holmes. Al riposo comunque la gara non è chiusa: 40-32.

Nella terza frazione però la Dinamo aumenta intensità e attenzione producendosi nell'allungo che risolve la partita: +19. L'ultimo quarto è solo pro forma.

I tabellini

Sassari: Toffolo 7, Mazza 5, Carangelo 19, Arioli, Gustavsson 7, Ruiu, Makurat 23, Fara, Thomas 12, Cerri, Holmes 13, Ciavarella 5. All. Restivo

Crema: D’Alie 15, Melchiori 7, Nori 2, Kaba 11, Caccialanza, Occhiato, Severgnini, Rizzi 5, Dickey 15, Meresz 9. All. Piazza.

