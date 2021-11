Gara durissima e vittoria pesante nella A1 femminile per la squadra sassarese che al PalaSerradimigni supera il Moncalieri 88-74 e la raggiunge in classifica.

Grande prova. Davvero una buonissima prova quella della Dinamo al cospetto di un’avversaria magari senza grandi stelle, ma con tanto talento distribuito. Non ci sono solo i 73 punti della coppia americana Lucas-Shepard ma anche la prova di grande sostanza di Pertile nelle due metà campo e quella difensiva di tutta la squadra.

La Dinamo approccia la partita molto bene: pressa e corre. Lucas è caldissima: 6/10 da tre nel primo tempo (con 25 punti) che vede la squadra di Restivo andare a +7 nel primo quarto e volare sino al +16 al 17': 43-27.

Poi il Moncalieri chiude bene in difesa, recupera qualche pallone e prende tanti rimbalzi offensivi (13 a metà gara, complice anche l'uscita per qualche minuto di Shepard per un leggero infortunio) riuscendo a rientrare col collettivo: solo +5 al riposo per le sassaresi.

Dopo la pausa lunga. Al rientro dopo l'intervallo la Dinamo prova a staccarsi (+11 con Shepard al 23') ma il Moncalieri si rifa sotto spinta dal play Reggiani e pareggia: 51-51 al 26'. Lucas e Shepard danno un altro strappo al match (67-59 al 32') però le ospiti sono sempre vicine anche grazie ai tanti rimbalzi offensivi: 72-69 al 36' con Williams.

Sassari difende forte e con Shepard e Pertile acquista di nuovo vantaggio in doppia cifra: 79-69 a 1'56” dal termine. E' fatta.

Sassari: Orazzo, Dell'Olio 2, Moroni 3, Arioli 2, Patanè, Mitreva ne, Kaleva ne, Kozhobashiovska ne, Shepard 32, Lucas 41, Pertile 8. Allenatore Restivo.

Moncalieri: Toffolo 6, De Paixao 6, Williams 11, Ar. Landi 9, Reggiani 19, Gueye ne, Al. Landi, Katsibitshi 11, Miletic 12, Giacomelli 4. Allenatore Terzolo.

