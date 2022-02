Sul campo della terza in classifica per capire se la scalata può continuare. Domenica la squadra sassarese gioca a Trieste contro la terza in classifica, reduce dalla vittoria di Treviso nel match di giovedì. Il coach Piero Bucchi presenta l'avversaria: “Affrontiamo una delle rivelazioni del campionato, una squadra ben costruita, che sta attraversando un buon percorso. E' una squadra che mi piace per come difende, sia per organizzazione che per durezza fisica, e ha anche tanti giocatori che sanno fare punti. La affrontiamo con la massima determinazione e con fiducia, sapendo che sarà una battaglia”.

L'andata. Trieste ha violato il PalaSerradimigni dopo una gara dominata per tre quarti (anche +30) ma alla fine vinta “solo” per 83-74. Ribaltare quindi la differenza canestri non è impresa impossibile. Il tecnico biancoblù avverte: “Alla differenza canestri ci penseremo soltanto se saremo avanti come è successo con Brindisi. Parlarne prima della gara può rappresentare una pressione. Pensiamo prima a giocare la miglior gara possibile e trovarsi avanti”.

