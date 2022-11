Un'altra avversaria francese per la seconda avventura europea della squadra sassarese. Domani alle 20 è di scena al PalaSerradimigni il Villeneuve d'Ascq che ha aperto il campionato transalpino con la sconfitta contro il Lione per 76-72. Invece il cammino di Eurocup è iniziato benissimo per il Villeneuve che ha battuto nettamente le Lions London per 80-59.

Nella squadra transalpina c'è Kennedy Burke, l'americana scelta da Sassari per la prima stagione in serie A, che però non ha ancora giocato. La più pericolosa è il play belga Abdelkader che ha 21 punti di media e in Champions ha fatto 6/11 da tre. L'esterna americana Smalls e l'ala Salaun sono altre due giocatrici di ottimo impatto offensivo, senza dimenticare il play Heriaud e la lunga Diaby che contro le inglesi ha tirato giù ben 11 rimbalzi e in campionato ha sfiorato la doppia doppia.

La squadra sassarese è reduce dalla sconfitta nel supplementare di Campobasso. La rabbia per la beffa si spera generi quel surplus di energia indispensabile per lottare alla pari contro un'avversaria davvero quotata.

