Svedese di formazione americana, temprata dai campionati di Spagna e Francia, 190 cm di altezza: ecco Elin Helena Gustavsson, nuovo acquisto della Dinamo per la terza stagione nella A1 femminile. Alapivot col fisico e il dinamismo giusti per dare una mano in difesa e sotto i tabelloni ma soprattutto di mano buona nel tiro da tre punti. Nelle ultime due stagioni ha giocato nel massimo campionato francese con il Saint-Amand, dove ha chiuso con 10.2 punti ed oltre 5 rimbalzi di media.

Ha fatto esperienza americana con quattro anni al college di Colorado State. L'ultimo anno ha chiuso con 15 punti col 42% nelle triple e 7 rimbalzi. Rientrata in Europa, ha disputato tre stagioni in Spagna: Bembimbre, poi Baxi Ferrol e nel 2020 è passata in Liga Dia al Sedis per partecipare anche all’Eurocup, dove viaggiava ad oltre 7 punti di media con 4.2 rimbalzi.

E' il terzo acquisto dopo gli ingaggi del play Carangelo (ex Venezia) e della guardia-ala polacca Makurat.

