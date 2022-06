Arriva da Maddaloni, come Stefano Gentile, e già questo è garanzia di qualità e temperamento. Dopo la partenza di Giulia Moroni la Dinamo femminile ha scelto per la cabina di regia Debora Carangelo, 30 anni, 163 cm di altezza.

Il play ha giocato per un decennio con la Reyer Venezia accumulando oltre 250 partite con più di 2.000 punti segnati. In bacheca la vittoria del campionato di A2 nel 2012/2013 con l'abbinata con la Coppa Italia, la conquista della Lega Adriatica 2015, della Supercoppa italiana 2020 e infine lo scudetto nel 2021. Con Venezia ha anche disputato l'Eurocup e l'Eurolega.

Nella stagione appena conclusa Carangelo ha prodotto 6,3 punti, 4 rimbalzi e quasi 3 assist

Altrettanto denso il curriculm nelle nazionali. Ha indossato la maglia azzurra under 16, vincendo la medaglia d’argento agli europei del 2008 a Katowice in Polonia, poi con l'under 18 ha vinto l'oro nel 2010 agli europei di Popgrad. Con l'under 19 ha partecipato nel 2011 ai campionati mondiali in Cile. Ha giocato l'EuroBasket Women 2021 e gli EuroBasket Women 2021 Qualifiers, ultima gara nel novembre scorso: 3 punti e un assist nel successo sulla Slovacchia.

© Riproduzione riservata