Non è ufficiale ma è certo: mercoledì la squadra sassarese giocherà a Pesaro contro Milano per i quarti della Final 8, in programma alle 18. Lo indicano due circostanze. La prima è che

la Legabasket ha disposto in via transitoria che per scendere in campo nella Coppa Italia bastino 8 tesserati a prescindere dallo status professionale. Significa che l'organico può essere completato anche coi giocatori della juniores anche se non contrattualizzati per la serie A.

Una regola adottata vista la minaccia Covid che riguarda direttamente la Dinamo, ma pende pure sulle altre formazioni arrivate alla Final 8.

Il secondo motivo è che ormai quasi tutti i biancoblù si sono negativizzati. Sembra che restino positivi ancora uno, massimo due elementi. La quarantena decretata dall'Ats scade oggi e anche se per avere la massima certezza bisogna attendere il giro di tamponi di domani, il coach Piero Bucchi avrà a disposizione almeno dieci, forse addirittura tutti e dodici i giocatori della rosa, quindi potrebbe non esserci neppure bisogno di integrare l'organico con gli juniores.

