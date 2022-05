Milano è la favorita, Sassari l'underdog. Ma sono anche i playoff che partono sabato alle 19 su un campo (il Forum di Assago) dove la Dinamo ha vinto spesso e volentieri, addirittura sei volte proprio nella fase che mette in palio lo scudetto. Seconda gara sempre in terra lombarda lunedì, ma alle 20.45.

L'ala Jason Burnell presenta la serie di semifinale (sempre al meglio delle cinque): “Arrivare da sfavoriti ti permette di non avere pressione e giocare con una leggerezza. Milano è stata costruita per giocare bene, quindi ha l’urgenza del risultato. Noi ce la giocheremo dando il massimo, ma dobbiamo pensare ad una partita per volta”.

Nei playoff Burnell è tornato il giocatore straripante per energia e continuità: 15 punti di media, difesa e soprattutto rimbalzi. “Mi aspetto di continuare a giocare con fiducia, continuerò a fare quello che la mia squadra mi chiede, e quello che serve alla squadra. Sono convinto che come squadra siamo cresciuti bene nel momento giusto: l’obiettivo è giocare bene e con fiducia ma soprattutto tutti insieme, nel migliore dei modi”.

