La classica nata nell'anno della promozione in A di entrambe si arricchisce di un elemento nuovo: domenica al PalaSerradimigni (ore 20.45) il coach Piero Bucchi sarà nelle vesti di ex del Brindisi. Il tecnico dei sassaresi ammette: “Contro Brindisi è una sfida particolare, mi ricorda cinque anni molto belli passati in quella città e quella società”.

In questa stagione hanno sempre vinto i pugliesi: 76-66 nei quarti della Supercoppa (21 punti e 10 rimbalzi del centro Nick Perkins) e 89-80 nell'andata di campionato (28 punti dell'ala Gaspardo con 7/8 nelle triple).

Coach Bucchi commenta: “Sono una squadra buona e di qualità, e adesso hanno aggiunto pure Alessandro Gentile. Sono da anni stabilmente in Coppa Italia e playoff. Il roster è molto completo, hanno lunghi che sanno tirare da fuori e piccoli che sanno attaccare il ferro, quindi non basta concentrarsi solo su Perkins o Gaspardo. Sarà una gara difficile, ma noi abbiamo le nostre certezze, fiducia su quello che facciamo, stiamo esperimento una buona pallacanestro”.

Di sicuro il match di domenica sarà una prova d'appello per il centro Mekowulu, che continua ad avere un rendimento deludente, salvo qualche impennata. “Mekowulu è consapevole di aver fatto una brutta partita a Brescia, anche se come parziale scusante c'è un problemino a un ginocchio, ma l'ho visto allenarsi bene e sono sicuro che domenica proverà a riscattarsi”.

