Dalla quinta di andata del torneo di serie D regionale di basket ne viene fuori una situazione ancora incompleta. La notizia è che c’è un primo tentativo di fuga solitaria, della Dinamo Academy Basket Alghero, che, però, durerà poco più di 48 ore, in attesa dello scontro diretto tra Dinamo 2000 e Innovyou Sennori, le altre imbattute.

Pokerissimo. Gli algheresi, intanto, si godono la quinta vittoria in altrettante partite, contro la Coral Alghero per 56-104. Senza Pompianu, il quintetto allenato da Antonio Mura “spacca” la partita già nei primi 10’ (13-28). All’intervallo tocca il +30 (24-54) e la seconda parte è di controllo. Miglior realizzatore della gara è Casu, per la Dinamo, con 25 punti.

Le inseguitrici. Nello scontro diretto tra inseguitrici, il San Sperate vince contro il Su Planu per 86-64. Partita in equilibrio nei primi 20’ di gioco (38-34), con la formazione di casa che sferra il primo allungo al rientro dal riposo lungo (67-58 al 30’). Break decisivo nell’ultimo quarto, con i sansperatini che portano a casa i 2 punti grazie anche ai 23 punti di Brisu. Vince anche la Visionottica Carbonia, in casa, contro Assemini, per 82-57. Match punto a punto fino all’intervallo, con gli ospiti avanti di un punto (39-40). Al rientro i padroni di casa trovano un break a loro favore e mettono il naso davanti sul 58-49 del 30’. Allungo deciso negli ultimi 10’, fino al +25 finale. Top scorer della gara è Crobu, del Carbonia, con 26 punti.

La “prima”. Prima gioia dell’Oristano Basket, dopo un supplementare, contro il Carloforte (91-83). Oristanesi che inseguono per quasi tutti i 40’ di gioco, fino al 77 pari del 40’. Nell’overtime meglio i padroni di casa, grazie in particolare alla coppia Lopane-Porcu (52 punti in 2), che chiudono la contesa sul + 8 finale. Per i carlofortini rimane la consolazione del miglior realizzatore della gara, Baghino con 28 punti.

Conferme. Vittorie che sanno di continuità di risultati per Genneruxi e Santa Croce Olbia. I cagliaritani superano la Masters Sassari per 81-61, grazie ad un’ottima seconda parte di gara, e ad un Angius da 26 punti personali. Gli olbiesi, invece, vincono contro l’Astro per 72-64, mantenendo il margine acquisito nei primi 3 quarti nella parte finale di gara. Per l’Astro non bastano i 26 punti di Bonacci.

Il big match. Attesa per la partita di mercoledì, alle 20.30, tra Dinamo 2000 e Innovyou Sennori. Lo scontro diretto per il vertice chiuderà la quinta di andata e decreterà chi tra le due raggiungerà a punteggio pieno la Dinamo Academy.

