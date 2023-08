Proseguono i movimenti nelle varie realtà cestistiche regionali in vista della prossima stagione. Annata che vedrà diverse novità, conseguenza anche della riforma dei campionati che partirà dal prossimo autunno. Tra le società protagoniste delle ultime stagioni, non prenderà parte a tornei senior la Dinamo 2000, l'anno scorso impegnata nella "vecchia" Serie D (ora Divisione Regionale 1).

Lo ha ufficializzato nelle ultime ore la stessa società sassarese. “Seppur con innegabile amarezza – spiega il Direttore Sportivo Antonello Pilia – ma consapevoli di aver fatto valutazioni con coscienza e correttezza morale, è stata presa la decisione più difficile, quella di rinunciare al titolo di Serie D ed alla partecipazione ai campionati senior per la stagione 2023/2024. A far da contraltare a questa difficile scelta c’è invece l’entusiasmo per aver immediatamente spostato il focus su altri obiettivi e priorità: settore giovanile e minibasket”. La scelta presa dalla Dinamo 2000 dipende dal fatto che i ragazzi delle annate 2004, che dovuto costituire l’asse portante della prima squadra, hanno ricevuto richieste da categorie superiori, con la compagine biancoverde che ha assecondato la loro volontà. “Ripartiremo – prosegue Pilia – dall’annata 2006-2007, con l’obiettivo, in questa stagione, di formare gli atleti fisicamente e tecnicamente, per poter affrontare già dal prossimo campionato un torneo senior”. La Dinamo 2000, tra giovanili e minibasket, conta circa 250 iscritti, negli ultimi due anni ha collaborato con la Scuola Basket Sassari e ha vinto 5 titoli regionali giovanili.

