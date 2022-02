La capolista Ferrini Delogu Legnami ha vinto di misura il derby quartese giocato in casa dell’Antonianum e, grazie al 62-64 finale, ha mantenuto l’imbattibilità. I bianconeri, in testa 12-18 dopo il primo quarto, hanno subito il ritorno dei padroni di casa, arrivati all’intervallo avanti 32-31 e alla mezz’ora sul 46-43. Nell’ultimo, decisivo quarto, la Delogu Legnami è però riuscita a rimettere la testa avanti. Top scorer dell’incontro, con 26 punti, Jordan dell’Antonianum, che ha mandato in doppia cifra anche Locci (15). Nella Ferrini, decisivi Graviano (17), Salone (15) e Pedrazzini (13).

Trasferta positiva per Il Veliero Calasetta, che a Uri ha superato il Buk 55-64 e allungato la serie positiva dopo il successo interno della scorsa settimana sull’Olimpia.

Negli incontri del sabato sera, non hanno commesso passi falsi l’Esperia e il Sant’Orsola. I cagliaritani si sono imposti in casa, 77-59, sul Cus Sassari al termine di un match in cui, dopo aver chiuso avanti la prima frazione (24-13) e aver subito il ritorno dei turritani nella seconda (13-21), hanno sfruttato il secondo tempo per allungare il passo (52-43 al 30’) senza perdere le redini dell’incontro. Il Sant’Orsola, invece, ha sconfitto l’Olimpia 92-63. Piras trascinatore con 26 punti, in doppia cifra anche Casula, Cordedda e Federico Tola, mentre ai cagliaritani non sono bastati i 20 punti di Passa e i 12 di Frattaroli.

“Sia il nostro presidente Giuseppe Bellino sia lo staff tecnico sono soddisfatti e contente i del momento positivo della squadra, bravi i nostri ragazzi”, ha commentato il coach sassarese Giampaolo Mazzoleni.

