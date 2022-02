Anche dalla C Silver di basket, che nel fine settimana è stata impegnata nel recupero della 5ª giornata di ritorno, è arrivato un messaggio di solidarietà all’Ucraina e di condanna verso la guerra. Protagonista Il Veliero Calasetta, che si è unito ai tanti segnali di dissenso lanciati da ogni angolo del mondo scendendo in campo con dei cartelli gialli e blu, come i colori della bandiera ucraina, su cui campeggiavano gli hashtag #nowar.

La squadra tabarchina, che era impegnata sul parquet di casa nel match con la vice capolista Esperia, nonostante la prestazione monstre dell’ex di turno Werlich, a referto con 31 punti e top scorer della settimana, è stata poi sconfitta 72-91 dai cagliaritani, trascinati da Floridia (24 punti) e Manuel Fois (18).

La capolista. Nel frattempo l’imbattuta capolista Ferrini Delogu Legnami, in quel di Quartu, ha inanellato la tredicesima vittoria stagionale superando il Buk Uri con un netto 91-38. Tra i padroni di casa quattro in doppia cifra, Pedrazzini (20), Salone (17), Marras (11) e Graviano (20), che ha messo il proprio sigillo anche su 12 assist e 12 rimbalzi. La squadra di coach Buffa, balzata a quota 26, è ormai irraggiungibile dalle inseguitrici e, nonostante le due giornate della stagione regolare ancora da giocare, ha già messo in cassaforte il primato.

Fine settimana positivo anche per la Sef Torres, che dopo lo stop per Covid è ripartita col piede giusto e ha portato a casa il derby col Cus Sassari, vinto 83-71. A Ploaghe, Sanna (20), Pisano (17) e Carta (13) hanno condotto la Torres alla vittoria e reso vani gli sforzi dei prolifici universitari Piras (20), Chessa (15) e Langiu (12).

In via Pessagno, i cagliaritani dell’Olimpia hanno provato a tenere testa all’Antonianum con una super partenza che gli ha permesso di arrivare al 10’ avanti 22-6 e al giro di boa in testa 41-28. Poi i quartesi di coach Zurru hanno ricucito (56-53 al 30’) e firmato un prezioso 70-75 lontano da casa.

I sassaresi del Sant’Orsola, invece, hanno goduto di un turno di riposo e sono rimasti alla finestra, approfittando del tempo libero per ricaricare le batterie in vista del prossimo impegno, la stracittadina con la Torres, anticipo di lusso che si giocherà alla Palestra Cus alle 20 di venerdì 4.

