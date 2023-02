Domenica la Costa Orientale sarda si gioca tutto o quasi. La squadra di Francesco Loi ospita alle 14,30 l’Angri in una sfida per la salvezza.

La Cos è ultima con 23 punti assieme al Nola. L’Angri è sopra di due punti, a quota 25 con Pomezia, Ilva e Tivoli. A 26 ecco la Vis Artena e il Tivoli. Otto squadre nello spazio di tre punti. Facile intuire l’importanza della gara con l’Angri per il morale ma soprattutto per la classifica. Con una vittoria, la Cos farebbe un bel passo in avanti, ma per trovare la salvezza, almeno quella diretta, deve trovare la continuità nei risultati che in questo campionato, non l’ha raggiunta tra dicembre e gennaio per poi smarrirsi quasi a sorpresa. A sorpresa per modo di dire visto che Loi anche in queste ultime settimane ha più volte dovuto rinunciare a giocatori importanti. Ad iniziare da Moi, fermo dalla gara pareggiata con l’Arzachena. Domenica il tecnico spera di recuperare alcuni degli infortunati. Nurchi in particolare, spesso determinante.

La società chiama a raccolta i tifosi per domenica: la Cos si gioca la salvezza e serve una spinta decisiva.

© Riproduzione riservata