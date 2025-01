Prosegue la rincorsa verso la salvezza della Cos nel Girone G della Serie D. Da quando sulla panchina siede l'allenatore Sebastiano Pinna la squadra ogliastrina sta tenendo addirittura il passo delle grandi squadre con la conquista di 16 punti. Quando a novembre è arrivato a Tertenia, la Cos era ultima con due punti, frutto di due pareggi in undici gare. Nove le sconfitte consecutive.

La squadra, con la vittoria sull'Ilva di ieri è sempre ultima, ma ha agguantato la stessa formazione maddalenina a 18 punti. Soprattutto ha notevolmente ridotto il distacco dalla zona salvezza. I playout sono a due punti, la salvezza diretta, a sette. Quasi un miracolo. Con l'Ilva è arrivata anche un po’ di fortuna (leggi la vittoria arrivata su autogol avversario) che era quasi sempre mancata in passato. Può essere un buon segno.

C'è anche da dire che contro l'Ilva, la Cos ha dovuto rinunciare a diversi titolari. Alcuni si sono infortunati durante il riscaldamento: Pinna non ha battuto ciglio, mandando in campo giocatori che inizialmente erano destinati alla panchina. Sono arrivati tre punti miracolosi. Soprattutto preziosissimi per la classifica. Domenica impegno terribile a Cassino, primo della classe. Impegno terribile e impossibile?

