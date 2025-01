Un dominio incontrastato che vale la tredicesima vittoria stagionale. La Confelici Carni Cagliari spazza via Ferentino a Monte Mixi (82-53 il risultato finale) e bissa il successo di una settimana fa a Vasto, riprendendosi il secondo posto in B Interregionale in attesa dell'impegno di Viterbo contro l'Amatori Pescara.

Affermazione limpida e autoritaria per i cagliaritani, premiati da un'ottima giornata al tiro (57% dall'arco) e capaci di mandare ben 5 giocatori in doppia cifra, a ulteriore testimonianza dell'ottimo momento di squadra dopo la mini crisi di fine 2024.

La gara. In via Pessagno c’è stata storia soltanto nelle prime battute: dopo appena 4 minuti, infatti, l’Esperia è andata in fuga con una tripla di Giordano per il +8. I laziali si sono visti anche doppiati sul 22-11, prima di rosicchiare qualche punticino al primo mini intervallo sul 26-17. Solida in difesa e sempre fluida nella metà campo offensiva, la squadra granata ha ritrovato agevolmente la doppia cifra di vantaggio alla pausa lunga (41-30). Al rientro in campo è poi arrivato il break decisivo, con un 21-10 che ha piegato le gambe dei rivali, incapaci di imbastire una risposta. Pura accademia nel finale, con gli esperini capaci di arrotondare il margine fino a toccare anche il +30.

Esperia-Ferentino 82-53

Confelici Carni Cagliari: Manca, Cabriolu 6, Giordano 13, Potì 9, Villani, Thiam 10, Picciau 13, Locci 3, Maresca 14, Corsi 2, Pili, Sanna 12. Allenatore Manca

Basket Ferentino: Okereke 5, Serra, Gerlero 11, Gaeta 16, Rullo 6, Moretti ne, Ascenzi ne, Ciarpella 5, Cernic 3, Bisconti 7. Allenatore Lulli

Parziali: 26-17; 41-30; 62-40

