La Città di Selargius fa shopping pensando alla Promozione. Il direttore sportivo Andrea Piano annuncia gli acquisti del centrocampista Gabriele Santoru ex Sestu e Gemini, del portiere Antonio Puddu ex Audax, Ferrini Cagliari e Castiadas, del centrocampista Raffaele Carta con esperienza con Sant’Elena, Quartu 2000 e Castiadas, dell’esterno offensivo Alex Ruggeri, anche lui ex Sant’Elena e Quartu 200, del difensore centrale Gianmarco Fadda, la scorsa stagione al Kalagonis ed ex Sinnai, dell’attaccante Ignazio Sanna, ex Ferrini Cagliari, Villasimius, Girasole e Kalagonis e del centrocampista Gianmarco Meirani (2003) ex Kalagonis. “In via di definizione trattative con un attaccante e un difensore”, dice Piano. “Inoltre è stato confermato un blocco importante della scorsa stagione tra cui il capitano Nicola Schirru, Cugusi, Manconi e Uccheddu. E’ poi in chiusura la rosa della squadra Juniores dopo il discreto successo di tre raduni”. Il presidente Velio Schirru parla di obiettivi. “Non ci nascondiamo – dice – . Puntiamo al salto di categoria consapevoli che non sarà semplice”.

