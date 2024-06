Aurora Murgia brilla a Valencia. La giovanissima cestista della Mercede Alghero è infatti risultata la miglior giocatrice nella seconda giornata delle Jr. NBA European Finals, torneo internazionale della categoria Under 15 di basket maschile e femminile in corso di svolgimento negli impianti de L'Alqueria.

Nella seconda giornata le selezioni Azzurre sono state impegnate ancora in un doppio turno contro la Croazia e contro i Paesi Bassi. E proprio contro le balcaniche è arrivato il secondo successo delle Azzurrine, che si sono imposte con il punteggio di 59-40 grazie anche a un'ottima prestazione della cestista algherese.

Nella gara successiva, invece, è arrivato un ko per 39-35 contro i Paesi Bassi.

Bilancio in parità, invece, in prima giornata: vittoria con la Lituania e sconfitta contro la Spagna.

Croazia-Italia 40-59

Croazia: Pavela 6, Menalo, Tabak 14, Bilusic 4, Prkoca 4, Gveric 4, Polovina, Glomazic 2, Koncul 2, Baricevic 2, Pozder 2, Vlaic.

Italia: Sablich 11, Magni, Murgia 7, Pasqualetti 2, Zanetti 7, Gecchele 5, Perego 2, Becatti 3, Zuccon 6, Scartezzini 4, Mellano, Lelli 8, Pini, Nako Moni Luma 4. All: Moscovini

Paesi Bassi-Italia 39-35

Paesi Bassi: Lieverst 17, Panka 2, Nanninga, Deul 2, Adeeko 3, Sijade, Kuijt, Schutte 3, Klamer, Goren 6, Van Stein 2, Maxwell 2.

Italia: Sablich 11, Magni 3, Murgia 4, Pasqualetti, Zanetti 2, Gecchele 7, Perego, Zuccon 5, Scartezzini, Mellano, Pini, Nako Moni Luma 3. All: Moscovini

I tabellini della prima giornata

Italia-Spagna 28-45

Italia: Sablich 2, Magni 5, Murgia 3, Pasqualetti, Gecchele 6, Perego 2, Becatti 2, Zuccon, Scartezzini 4, Mellano 3, Lelli 1, Nako Moni Luma. All: Moscovini

Spagna: Evangelista Garcia 3, Domingo Mendez 5, Tamarit Bosch, Alvarez 3, Cazador 2, Cruz, Palacios 3, Davila Dia 6, Alonso, Aidara 7, Hernandez 7, Lletì, Anastasia 3, Reynal 10.

Italia-Lituania 38-33

Italia: Sablich 4, Magni 4, Murgia, Pasqualetti, Zanetti, Gecchele 3, Perego, Becatti 5, Zuccon 7, Scartezzini 2, Mellano 2, Pini, Nako Moni Luma 5. All: Moscovini

Lituania: Stepanaviciute 2, Peleckyte 3, Siskinaite, Morkunaite, Prismontaite 5, Cimalonskyte 2, Kazdailyte 1, Gureviciute 5, Lygutaite, Straksyte 3, Galvanauskaite 12, Endlin.

Il 30 giugno gli Azzurrini e le Azzurrine torneranno in Lombardia, dove proseguiranno la preparazione in vista del Torneo dell’Amicizia 2024, in programma dal 5 al 7 luglio all’Itelyum Arena di Varese. Allo storico quadrangolare, organizzato a turno dalle quattro Nazioni partecipanti, ci saranno le Nazionali Under 15 maschili e femminili di Italia, Francia, Grecia e Spagna.

