La Catalana Alghero è pronta per il salto di qualità e, dopo aver acquisito una significativa esperienza nella serie cadetta, ha chiuso la stagione regolare della serie B di baseball con un terzo posto (15 vittorie e 13 sconfitte) nel girone A che le è valso la qualificazione ai playoff promozione.

Il cammino che conduce al sogno massima serie comincerà domani, sul diamante algherese di Maria Pia, dove la Catalana ospiterà il Bolzano, a propria volta arrivato secondo nel girone B con 18 successi e 9 sconfitte.

La Semifinale D, serie contro gli altoatesini che si giocherà al meglio delle cinque partite, si aprirà alle 10 con garauno e, dopo l’ora di pausa prevista al termine del primo match, si proseguirà col secondo incontro. Le altre partite si disputeranno invece a Bolzano nel primo weekend di settembre, in trasferta come l’eventuale finalissima.

Gli ospiti si affideranno al proprio efficace e fruttuoso reparto offensivo, in cui spiccano Bonilla, Bravo Escalona, De Boni e Fragiacomo, mentre gli algheresi proporranno il consueto mix tra giovani talentuosi e giocatori con rilevanti esperienze a livello nazionale e internazionale.

“Le gare di domani saranno un’opportunità imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati del batti e corri isolano e per coloro che non conoscono il baseball e vogliono semplicemente assistere ad una partita giocata a buoni livelli”, ha sottolineato il presidente della Catalana, Pierpaolo Deriu. “Sarà anche l’occasione per salutare le istituzioni cittadine, sindaco, assessori e sponsor che hanno sostenuto la società durante tutto il campionato”.

Softball A1. In campo domani, a partire dalle 17, anche il Nuoro, che dovrà fare i conti con la difficile trasferta sul campo del Forlì, vicecapolista del girone B. Le nuoresi, penultime con 7 vittorie e 19 sconfitte all’attivo, per evitare i playout dovranno cercare l’impresa in Emilia Romagna e avvicinarsi al Parma, che è terzultimo con 10 vittorie e 16 sconfitte e domani ospiterà il Caronno, regininetta del girone.

© Riproduzione riservata